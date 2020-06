NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für LVMH von 360 auf 450 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Anders als in der Subprime-Krise 2008/09 seien die Notenbanken diesmal weltweit von Anfang an bereit, bis zum Äußersten zu gehen, schrieb Analyst Luca Solca in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie zum Luxusgütersektor. Die jüngsten Trends seien ermutigend./ag/ajx



ISIN: FR0000121014

