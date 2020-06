LONDON (dpa-AFX) - Der Ölkonzern BP erwartet auch wegen der Coronavirus-Pandemie für das zweite Quartal Abschreibungen in zweistelliger Milliardenhöhe. Die Belastungen dürften sich auf 13 bis 17,5 Milliarden US-Dollar (11,5 bis 15,5 Mrd Euro) belaufen, teilte das Unternehmen am Montag in London mit. Hauptgrund ist eine neue Einschätzung der künftigen Ölpreisentwicklung. Zudem sei von einer schwächeren Nachfrage nach Öl auszugehen, da die Weltwirtschaft wohl über längere Zeit unter der Coronavirus-Pandemie leiden werde. Der Aktienkurs des Ölkonzerns gab am Montagvormittag an der Londoner Börse um rund 5 Prozent nach.



Das Management geht jetzt langfristig von einem durchschnittlichen Ölpreis von 55 US-Dollar pro Barrel der Sorte Brent aus. Außerdem prüft das Unternehmen laufende Projekte. Dies könnte dazu führen, dass es die Fördermenge an einigen Stellen verringert.



Darüber hinaus dürfte die Pandemie Folgen für die Klimapolitik haben und den Übergang zu einer klimaneutralen Wirtschaft beschleunigen. BP hatte bereits im Februar mitgeteilt, bis 2050 klimaneutral werden zu wollen.



Vergangene Woche hatte BP bereits angekündigt, weltweit 10 000 Arbeitsplätze zu streichen. Die Stellenkürzungen sollen ausschließlich die Verwaltung treffen, hieß es. Weltweit hat der Konzern rund 70 000 Mitarbeiter.



BP musste im ersten Quartal dieses Jahres durch den Ölpreisverfall und die gesunkene Nachfrage im Zuge der Coronavirus-Pandemie bereits heftige Gewinneinbußen hinnehmen. Anders als Konkurrent Shell hatte sich BP trotzdem dagegen entschieden, die Ausschüttung an die Anteilseigner zu kappen./stk/knd/stw/mis

