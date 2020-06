Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die erhöhte Risikoaversion lässt sich in der Berichtswoche (KW 24) auch deutlich an den Zinsstrukturkurven ablesen, so die Experten von Union Investment.Bei den bundesdeutschen Anleihen habe die Kurve über den Renditerückgang in längeren Laufzeiten tendiert, 30-jährige Papiere hätten um 20 Renditestellen (Verzinsung aktuell 0,05 Prozent) nachgegeben. Bei nahezu allen Laufzeiten sei ein rückläufiger Renditetrend zu verzeichnen gewesen, im Zehnjahresbereich sei die Verzinsung um 15 Basispunkte gefallen. Parallel habe sich die Entwicklung am US-Staatsanleihemarkt vollzogen. Der Renditerückgang im Laufzeitbereich von fünf bis 30 Jahren habe zwischen 13 und 30 Basispunkten gelegen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...