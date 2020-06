Wien (www.anleihencheck.de) - Am Freitag kam es zu keiner EUR-Emission am europäischen Primärmarkt, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Eine Flut an staatlichen sowie staatsahen Emissionen habe hingegen letzte Woche mit einem Gesamtvolumen am europäischen Primärmarkt von EUR 77 Mrd. (18% Corporates, 13% Financials, 53% staatliche und staatsnahe Emittenten) zur neunten Woche in diesem Jahr mit einem EUR-Emissionsvolumen von zumindest EUR 50 Mrd. geführt. ...

