Trendbaromter: Dienstleistungen als Stimmungsindikator Insgesamt belief sich die Produktion auf 2,28 Milliarden EUR. Dienstleistungen, normalerweise die zuverlässigsten Wachstumsgaranten, sind so etwas wie ein Stimmungsindikator. Dass sie zulegen konnten, ist ein positives Zeichen, und deutet an, dass die Kunststoffverarbeitung fundamental betrachtet nicht ganz so schlecht dastand - zumindest vor ...

Den vollständigen Artikel lesen ...