München (ots) - LOTTO-Spieler aus dem Raum Frankfurt/Main, die am letzten Samstag zusätzlich an der GlücksSpirale teilgenommen haben, sollten ihre Spielaufträge etwas genauer ansehen.Der Besitzer des in Frankfurt abgegebenen Spielauftrags, der die gezogene siebenstellige Losnummer 5431965 trägt, ist nämlich frisch gebackener GlücksSpirale-Rentner. Ab sofort erhält er Monat für Monat 10.000 Euro aufs Konto überwiesen, und das 20 Jahre lang - wenn er sich mit seiner Spielquittung bei LOTTO Hessen meldet, um wahlweise die Rente oder den Millionengewinn der GlücksSpirale geltend zu machen.Der Gesamtwert der Rente entspricht einem Barwert von 2,1 Millionen Euro, den er sich auf Wunsch auch auf einmal auszahlen lassen kann.Die GlücksSpirale bietet jede Woche die Chance auf eine Rente von monatlich 10.000 Euro, die 20 Jahre lang ausbezahlt wird und weitere Geldgewinne von bis zu 100.000 Euro. Mit der Zusatzlotterie "Die Sieger-Chance" haben Spielteilnehmer die Chance auf eine Extra-Rente von 5.000 Euro monatlich - ab sofort für zehn Jahre. Außerdem gibt es Woche für Woche 3 x 1 Million Euro und 2 x 10.000 Euro zu gewinnen.