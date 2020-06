PALO ALTO (IT-Times) - Der kalifornische Elektrofahrzeug- und Batterie-Hersteller Tesla hat eine bewegte Woche hinter sich gebracht, die den Aktienkurs auf über 1.000 US-Dollar schnellen ließ. Allerdings gibt es auch schlechte Nachrichten. In der letzten Woche verlor Tesla Inc. in China den Manager Robin...

Den vollständigen Artikel lesen ...