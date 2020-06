Corona- zweite Welle - welche Bewertungen am Aktienmarkt erfordert das, sehen wir die März-Tiefstände wieder, Robert Halver? Die Lage verschlechtert sich - war der Optimismus zu groß. Ist es Zeit für ein Sell in June? Fragen von Antje Erhard an Robert Halver, Baader Bank. Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv ?? Folgt uns hier:?? ?? Facebook: https://de-de.facebook.com/aktionaer/ ?? Twitter: https://twitter.com/aktionaer ?? Instagram: https://www.instagram.com/deraktionaer/