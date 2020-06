Die Ölpreise sind am Montag im frühen Handel leicht gesunken. Gegen 11.00 Uhr notierte der als wichtige Ölpreisbenchmark geltende Future auf die Nordsee-Rohölsorte Brent in London um knapp ein Prozent niedriger bei 38,27 US-Dollar je Barrel (159 Liter). Die noch deutlicheren Abschläge am frühen Morgen konnten allerdings etwas aufgeholt werden.Am Markt wurden die neuerlichen Verluste bei den Ölpreise ...

