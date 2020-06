Es wird eine Mammutaufgabe für CEO Carsten Spohr die Lufthansa Group (WKN: 823212) operativ wieder auf Erfolgskurs zu bringen - so viel steht jetzt schon fest. Dass deutsche Staatsbürger ab heute wieder ohne offizielle Warnung reisen dürfen in die Mitgliedstaaten der Europäischen Union wird dafür sorgen, dass Lufthansa-Flugzeuge vermehrt abheben. Weniger positiv dagegen ist, dass vor "nicht notwendigen, touristischen Reisen" in Staaten außerhalb der EU/Schengen-Gebiets die Reisewarnung des Auswärtigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...