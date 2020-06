Köln (www.fondscheck.de) - Der Sauren Global Defensiv Focus X (ISIN LU0313461773/ WKN A0MX7L) schloss den Mai mit einer Wertsteigerung in Höhe von 1,5% ab, so die Experten von Sauren.An den Anleihenmärkten sei das Zinsniveau weitgehend unverändert geblieben. Staatsanleihen hoher Bonität und Unternehmensanleihen hätten sich nur marginal verändert. Hochzinsanleihen hätten im Zuge der im Mai vorherrschenden Risikobereitschaft der Marktteilnehmer deutliche Zugewinne verzeichnet. Die flexiblen Rentenfonds des Portfolios hätten im Mai überzeugende Ergebnisse geliefert und zwischen 1,2% und 1,9% zugelegt. Die auf Unternehmensanleihen ausgerichteten Rentenfonds hätten Wertsteigerungen in Höhe von 0,3% bzw. 1,9% verbucht. ...

