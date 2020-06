HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg räumt der Aktie der Deutschen Telekom trotz rund 40-prozentiger Kurserholung seit dem Tief im Corona-Börsencrash Mitte März weiteres Aufwärtspotenzial ein. Eine Fortsetzung der jüngsten Gewinnserie um weitere 20 Prozent sei zwar schwierig, aber möglich, schrieb Analyst Usman Ghazi in einer am Montag vorliegenden Studie und rät nun zum Kauf der Aktie. Das Kursziel hob er zugleich von 12,00 auf 17,70 Euro.



Der Antrieb dafür dürfte aus den Aussichten für den Wachstumsmarkt USA kommen - gepaart mit reduzierten Risiken im Geschäft mit Glasfaseranschlüssen für deutsche Privathaushalte. Gerade dieses Geschäft sei bislang unterbewertet und könnte von einem deutlichen Anstieg der durchschnittlichen Analystenschätzungen (Konsens) profitieren, gibt sich Ghazi optimistisch. Der Experte erhöhte seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für die Jahre 2021 und 2022.



Mit der Empfehlung "Buy" sieht Berenberg auf Sicht von zwölf Monaten ein nachhaltiges Kurspotenzial von mehr als 15 Prozent für die Aktie./edh/ck



Analysierendes Institut Berenberg.



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.06.2020 / 17:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.06.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



DE0005557508

