Märkte um 12: DAX unter Verkaufsdruck - Deutsche Bank tritt jetzt noch stärker auf die Kostenbremse

Der DAX startete mit deutlichen Kursverlusten in die neue Woche. Zeitweise ging es am Montagmittag um 1,8 Prozent nach unten. Neue Coronavirus-Meldungen aus Peking und der Anstieg der Fallzahlen in den USA machen vielen Anlegern jetzt neue Sorgen.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX -1,8% 11.731 MDAX -1,6% 25.069 TecDAX -1,1% 3.035 SDAX -1,5% 11.095 Euro Stoxx 50 -1,9% 3.092

Am Montagmittag standen sich im DAX nur zwei Gewinnern 28 Titel mit Kursrücksetzern gegenüber. Die größten Verlierer waren dabei Lufthansa (WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125), Deutsche Post (WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004) und Daimler (WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000). Die zunehmende Furcht vor einer zweiten Welle von Coronavirus-Infektionen hat am Montagmittag vor allem die Corona-anfälligen Aktien unter Druck gesetzt. Dazu gehörte unter anderem die Aktie der Lufthansa, die zeitweise um rund 4 Prozent nachgab. Im Fokus stand auch die Deutsche-Bank-Aktie (WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008). Hier wurde am Montagmittag vorübergehend ein Kursminus von 2 Prozent verbucht. Die Deutsche Bank will jetzt auch im ausländischen Privatkundengeschäft kräftig auf die Kostenbremse treten.

