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WKN: A2P6ED ISIN: CA62848R1064 Ticker-Symbol: 0NFA 
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15.06.20
11:31 Uhr
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Nahrungsmittel/Agrar
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Sonstige
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