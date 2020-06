--------------------------------------------------------------------------------Information zur Hauptversammlung übermittelt durch euro adhoc mit dem Zieleiner europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittentverantwortlich.--------------------------------------------------------------------------------15.06.2020Ergebnisse der außerordentlichen Hauptversammlung und Veröffentlichung desScrip-Dividenden CircularsJersey, 15. Juni 2020. Atrium European Real Estate Limited (VSE/ Euronext: ATRS)("Atrium" oder die "Gesellschaft"), ein führender Eigentümer, Betreiber undNeuentwickler von Einkaufszentren und Einzelhandelsimmobilien in Zentraleuropa,gibt bekannt, dass in der heutigen außerordentlichen Hauptversammlung (die"außerordentliche Hauptversammlung"), Beschlüsse über alle in der Mitteilung vom29. Mai 2020 angeführten Beschlusspunkte gefasst wurden und der Gesellschaft dieErmächtigung erteilt wurde, ihren Aktionären (die "Aktionäre") eine Scrip-Dividende anzubieten.Ergebnisse der außerordentlichen HauptversammlungIn der außerordentlichen Hauptversammlung, die am Montag, 15. Juni 2020, um09.00 Uhr (UK Zeit) stattfand, haben die Aktionäre einstimmig beschlossen, diegeänderten Satzung als Satzung der Gesellschaft zu genehmigen und den Direktoreneine eingeschränkte Vollmacht zu erteilen, den Aktionären eine Scrip-Dividendeanzubieten. Die Beschlüsse wurden einstimmig mit 246.713.693 Ja-Stimmen gefasst,was 65% der gesamten Aktionärsbasis entspricht.Veröffentlichung des Scrip-Dividenden CircularsEin Rundschreiben (Circular) mit weiteren Einzelheiten zur Wahlmöglichkeit derAktionäre sich für eine Scrip-Dividende im Rahmen der Dividendenausschüttung im2. Quartal 2020 zu entscheiden, ist jetzt auf der Website der Gesellschaftabrufbar. Sofern ein Aktionär die Gesellschaft nicht darüber informiert, dass ersich für den Erhalt der Scrip-Dividende entscheidet, wird die Dividende in barausgeschüttet. Der Zeitplan für die Dividendenausschüttung im 2. Quartal 2020ist nachstehend angeführt.______________________________________________________________________________|Q2-Dividende ||______________________________________________________________________________||Ereignis | Uhrzeit und/oder Datum||_____________________________________|________________________________________||Q2 Ex-Dividende-Tag | 16. Juni 2020||_____________________________________|________________________________________||Q2 Dividenden Record Zeit | 18.00 Uhr (CEST) am 17. Juni 2020||_____________________________________|________________________________________||Beginn der AusübungsfristQ2 Dividende| 09.00 Uhr (CEST) am 18. Juni 2020||_____________________________________|________________________________________||Ende der Ausübungsfrist Q2 Dividende | 17.30 Uhr (CEST) am 2. Juli 2020||_____________________________________|________________________________________||Q2 Dividenden-Zahltag | 8. Juli 2020||_____________________________________|________________________________________|Weder die Gesellschaft noch Van Lanschot Kempen Wealth Management N.V. haftenfür Verluste, die daraus entstehen, dass Van Lanschot Kempen Wealth ManagementN.V. die Mitteilung über die getroffene Wahl nicht innerhalb der Ausübungsfristerhalten hat. Für weitere Informationen wird auf das oben genannte Rundschreibenverwiesen.Umtauschverhältnis der Scrip-DividendeDie Anzahl der neuen Aktien, die den Aktionären zugeteilt werden, die sich fürden Erhalt der Scrip-Dividende entscheiden, beträgt eine neue Aktie für je39,6623 Aktien, die durch den Aktionär gehalten werden. Der für dasUmtauschverhältnis für die Scrip-Dividend relevante Referenzwert, wurde aufBasis des volumengewichteten Durchschnittskurses der Atrium-Aktien an derEuronext Amsterdam und der Wiener Börse während des Referenzzeitraums vom 8.Juni 2020 bis zum 12. Juni 2020, abzüglich der Bruttodividende von 6,75EUR-Centund eines von den Direktoren festgelegten 2%-igen Abschlags, berechnet undbeträgt EUR 2,6772.Es werden keine Bruchteile an neuen Aktien zugeteilt. Jedes Anrecht, das dazuführt, dass ein Bruchteil an einer neuen Aktie zugeteilt werden müsste, wird aufdie nächste ganzzahlige Zahl abgerundet, wobei der sich durch die Abrundungergebende Restbetrag an den Aktionär in bar geleistet wird.Für weitere Informationen:FTI Consulting Inc: +44 (0)20 3727 1000Richard Sunderland/Claire Turvey/Ellie Sweeney/Andrew Davis:atrium@fticonsulting.com [atrium@fticonsulting.com]Über Atrium European Real EstateAtrium ist ein führender Eigentümer, Verwalter und Neuentwickler vonEinkaufszentren und Einzelhandelsimmobilien in Zentraleuropa. Atriumspezialisiert sich auf lokal dominante Einkaufszentren für Lebensmittel, Modeund Unterhaltung in den besten städtischen Lagen. Atrium besitzt 26 Immobilien[1] mit einer Bruttomietfläche von über 809.0001 m2 und einem Gesamtmarktwertvon rund EUR 2,6 Milliarden1. Diese Immobilien befinden sich in Polen, derTschechischen Republik, der Slowakei und Russland und werden alle, mit Ausnahmevon einer, von Atriums internen Team von Fachleuten für Einzelhandelsimmobilienverwaltet.Die Gesellschaft ist als geschlossene Investmentgesellschaft errichtet,eingetragen in und mit Sitz auf Jersey, und wird als zertifizierter, in Jerseyzugelassener Fonds durch die Jersey Financial Services Commission beaufsichtigt,und ist sowohl zum Handel an der Wiener Börse als auch Euronext Amsterdam StockExchange zugelassen. Bei Unsicherheiten hinsichtlich des Geltungsbereichs derregulatorischen Anforderungen aufgrund der vorstehenden Beaufsichtigung oderZulassung sollte angemessene fachliche Beratung in Anspruch genommen werden.Alle Investitionen unterliegen einem Risiko. Eine vergangene Wertentwicklung istkeine Garantie für zukünftige Erträge. Der Wert der Investitionen kannschwanken. In der Vergangenheit erzielte Resultate sind keine Garantie fürzukünftige Resultate.[1] Dies schließt fünf Vermögenswerte in Polen aus, die als zur Veräußerunggehalten klassifiziert werden.Rückfragehinweis:For further information:FTI Consulting Inc.:+44 (0)20 3727 1000Richard SunderlandClaire TurveyRichard.sunderland@fticonsulting.comEnde der Mitteilung euro adhoc-------------------------------------------------------------------------------- Emittent: Atrium European Real Estate LimitedSeaton Place 11-15UK-JE4 0QH St Helier Jersey / Channel IslandsTelefon: +44 (0)20 7831 3113FAX:Email: richard.sunderland@fticonsulting.comWWW: http://www.aere.comISIN: JE00B3DCF752Indizes:Börsen: Wien, Luxembourg Stock ExchangeSprache: DeutschOriginal-Content von: Atrium European Real Estate Limited, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/72543/4623794