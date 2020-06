Frankfurt (www.anleihencheck.de) - "Wir haben unsere Positionen in den Sektoren Technologie, Versorger, Getränke und Basiskonsumgüter aufgestockt. Innerhalb des Bankensektors haben wir umgeschichtet, um diejenigen Institute in Ländern mit einer soliden Haushaltslage höher zu gewichten", schreibt Christopher Hult, Anleihen-Portfoliomanager bei Columbia Threadneedle, in einem aktuellen Kommentar. ...

