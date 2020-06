Mainz (ots) -Samstag, 20. Juni 2020, 20.15 UhrErstausstrahlung Seit Jahrzehnten ist es Tradition: Die Berliner Philharmoniker schließen ihre Saison mit einem Live-Konzert und Tausenden Besuchern in der Berliner Waldbühne ab. Coronabedingt muss das Konzert in diesem Jahr ausfallen. Stattdessen präsentiert 3sat Klassikfans in Deutschland, Österreich und der Schweiz eine musikalische Zeitreise durch die "Berliner Luft" und die philharmonischen Nächte: am Samstag, 20. Juni 2020, um 20.15 Uhr in Erstausstrahlung. Die Moderation übernimmt Kulturreporterin Petra Gute. Die Sendung ist zur gleichen Zeit ebenfalls im rbb Fernsehen zu sehen.Eine sternenklare Nacht und die "Berliner Luft", zauberhafte Musik und eine ganz besondere Konzert-Atmosphäre mit Picknick-Charme: Das ist die Rezeptur, die das Waldbühnen-Konzert seit mehr als 30 Jahren zu einem Kulturerlebnis der besonderen Art macht. Petra Gute präsentiert die "schönsten Momente". Gemeinsam mit der Hornistin Sarah Willis, dem ersten Konzertmeister Daishin Kashimoto und dem Geiger Philipp Bohnen wird sie Ausschnitte der letzten Jahre anschauen, kommentieren und Geschichten erzählen, die man sonst nicht zu hören bekommt.Weiter geht es im "3satFestspielsommer" am Samstag, 27. Juni 2020, um 20.15 Uhr mit einem Konzert mit Riccardo Chailly und Denis Matsuev vom "Lucerne Festival 2019". Am Samstag, 4. Juli 2020, um 20.15 Uhr folgt ein Konzert vom "Verbier Festival 2019" (Erstausstrahlung), bei dem der russische Pianist Evgeny Kissin zum 250. Geburtstag von Ludwig van Beethoven ausgewählte Sonaten des Komponisten spielt. Im "Sommer der Möglichkeiten" präsentiert das Schleswig-Holstein Musik Festival ein hochkarätig besetztes Konzert auf Gut Hasselburg: Es spielen Xavier de Maistre, Sol Gabetta, Martin Grubinger, Avi Avital, Sabine Meyer und Janine Jansen sowie Mitglieder des NDR Elbphilharmonie Orchesters unter der Leitung ihres Chefdirigenten Alan Gilbert - in 3sat zu sehen am Sonntag, 5. Juli 2020, um 20.15 Uhr in Erstausstrahlung.Auch in Coronazeiten reist 3sat im Festspielsommer zu den großen Klassikfestivals in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Viele präsentieren sich in diesen Zeiten anders und neu - 3sat ist dabei. Dort, wo es nicht möglich ist, können Klassikfans herausragende Konzerte und Opernhighlights aus den vergangenen Jahren erleben. Viele Konzerte und Aufführungen sind auch unter https://3sat.de zu finden.Ansprechpartnerin: Jessica Zobel, Telefon: 06131 - 70-16293;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/3satFestspielsommer3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation / 3sat PressestelleTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6348/4623904