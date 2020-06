Darum geht's im Video: Steigende Corona-Zahlen in den USA, ein neuer Virus-Herd in China, schwache Vorgaben aus Übersee - das alles drückt auf die Stimmung und die Aktien-Kurse starten tiefrot in die Woche. Wie die Derivate-Anleger reagieren, welche Rolle Gold nun spielt und ob die Rücksetzer beim Rohöl zum Kauf genutzt werden verrät Volker Meinel von der BNP Paribas im wöchentlichen Marktgespräch.