Bundesregierung erwartet schleppende Erholung ab zweitem Halbjahr

Die wirtschaftliche Erholungsphase nach dem Corona-Lockdown wird nach Einschätzung der Bundesregierung "Zeit benötigen, weil die epidemiologischen Risiken fortbestehen und Bürger und Wirtschaft ihr Verhalten darauf abstellen". Das schreibt das Wirtschaftsministerium in seinem neuen Monatsbericht. "Die deutsche Wirtschaft befindet sich in einer tiefen Rezession", konstatierten die Konjunkturexperten von Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU). Der konjunkturelle Tiefpunkt sei aber überwunden.

Creditreform: Corona-Sonderregel lässt Insolvenzzahl sinken

Die in der Corona-Krise eingeführte Aussetzung der Insolvenzantragspflicht und die staatlichen Hilfsprogramme haben die Zahl der Unternehmensinsolvenzen in Deutschland sinken lassen. Nach Mitteilung von Creditreform meldeten im ersten Halbjahr 8.900 Unternehmen regulär Insolvenz an. Das waren 8,2 Prozent weniger als im ersten Halbjahr 2019. Nach Einschätzung von Creditreform steckt dahinter ein Missbrauch oben genannter Sonderregelung. Für das zweite Halbjahr sieht der Dienstleister das Risiko deutlich steigender Insolvenzzahlen.

EZB teilt bei täglichem Dollar-Tender 15 Millionen zu

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat bei ihrem täglichen Dollar-Tender mit einer Laufzeit von sieben Tagen 15 Millionen US-Dollar an zwei Banken zugeteilt. Am Vortag hatte es keine Nachfrage von Banken gegeben. Der Tender hat einen Festzinssatz von 0,34 (zuvor: 0,35) Prozent.

Bundesregierung ruft zur Nutzung der Corona-Warn-App auf

Regierungssprecher Steffen Seibert hat an die Bevölkerung appelliert, sich von dem Nutzen der Corona-Warn-App überzeugen zu lassen. Die App kann ab Dienstag heruntergeladen werden. Aus Sicht der Bundesregierung sei kein eigenes Gesetz für die Warn-App nötig, da datenschutzrechtliche Grundsätze eingehalten würden. Es sei eine freiwillige Nutzung, bei der Keinem Vor- oder Nachteile entstehen würden.

Kramp-Karrenbauer warnt vor Sicherheitspolitik "nach Kassenlage"

Angesichts einer angespannten Wirtschaftslage wegen der Corona-Pandemie hat Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) vor Gedankenspielen über Abstriche im Verteidigungsbereich gewarnt. "Wenn es um Fragen der Sicherheit geht, ist es gefährlich, eine Politik nach Kassenlage zu machen", sagte sie dem Nachrichtenmagazin Focus Online. "Ich kann da nur warnen." Seit 2014 habe man aufgehört, die Bundeswehr herunter zu sparen. "Jetzt nachzulassen, würde die bisherigen Erfolge und weitere Fortschritte gefährden", warnte sie.

Ex-US-Soldat Whelan in Russland wegen Spionage zu 16 Jahren Lagerhaft verurteilt

Der ehemalige US-Marineinfanterist Paul Whelan ist in Russland wegen Spionage zu 16 Jahren Lagerhaft verurteilt worden. Dies entschied ein Moskauer Gericht. Whelan, der im Dezember 2018 in Moskau verhaftet worden war, weist die gegen ihn erhobenen Vorwürfe zurück. Er kündigte an, Berufung gegen das Urteil einzulegen. Die USA fordern die Freilassung des 50-Jährigen.

US-Kampfjet über der Nordsee abgestürzt

Ein US-Kampfjet ist bei einem Übungsflug über der Nordsee abgestürzt. Die Maschine vom Typ F15 sei am Montagmorgen im Osten Großbritanniens gestartet, teilte eine Sprecherin der US-Luftwaffe mit. Das Schicksal des Piloten und die Unglücksursache seien noch unklar.

Eurozone/Handelsbilanz Apr Überschuss 2,9 Mrd EUR (Vj Überschuss 15,5 Mrd EUR)

