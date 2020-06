Um 8:55 Uhr hob heute der erste Ferienflieger mit 165 Passagieren von Düsseldorf Richtung Palma de Mallorca ab. Nach mehrmonatiger Pause startet damit auch der gesamte TUI-Konzern (WKN: TUAG00) in eine neue Normalität. Bald wieder Mini-Kreuzfahrten möglich Nach Aussagen von TUI-Chef Fritz Joussen seien Kreuzfahrten für TUI Cruises noch in diesem Sommer geplant. Konkret sprach Joussen von "Mini-Kreuzfahrten von deutschen Häfen ab Juli". Damit gemeint sind Kreuzfahrten in der Nordsee mit eingeschränkten ...

