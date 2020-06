Der Softwareüberflieger Atlassian befindet sich seit Jahren in einer dynamischen Wachstumsphase, die bis heute andauert.Die Welt befindet sich mitten in einer Digitalisierungsrevolution, die durch die Coronakrise gerade einen zusätzlichen Boost erfährt. Einer der großen Nutznießer dieser Entwicklung ist der cloudbasierte Anbieter von Kollaborations- und Projektmanagementsoftware Atlassian. Seit dem IPO hat die Aktie des in London ansässigen Unternehmens bereits über 700 Prozent zugelegt. Die besondere ...

Den vollständigen Artikel lesen ...