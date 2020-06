Verbraucher könnten in Zukunft aus der Google-Pay-App heraus Waren bestellen können. Offenbar plant das Unternehmen ein entsprechendes Portal innerhalb der App, das Händler enger an Google binden könnte. Google plant laut Medienberichten, seinen Zahlungsdienst Google Pay um ein E-Commerce-Portal zu erweitern. Wie The Information berichtet, sollen Händler noch in diesem Jahr die Möglichkeit bekommen, einen entsprechend gebrandeten Button in die App zu implementieren. Ziel ist es, dass der Kunde Waren und Dienstleistungen bei dem Händler aus der Google-Pay-App heraus bestellen kann, ohne die App ...

Den vollständigen Artikel lesen ...