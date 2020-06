JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV: Aktualisierungen zum Prospekt - mit Wirkung ab dem 15. Juni 2020DGAP-News: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV / Schlagwort(e): Sonstiges JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV: Aktualisierungen zum Prospekt - mit Wirkung ab dem 15. Juni 202015.06.2020 / 14:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.JPMorgan ETFs (Ireland) ICAVAktualisierungen zum Prospekt - mit Wirkung ab dem 15. Juni 2020Hiermit informieren wir Sie über eine Aktualisierung zum Prospekt und präzisieren, dass der Nettoinventarwert (Net Asset Value) an Geschäftstagen, die zu Nicht-Handelstagen erklärt werden, kalkuliert wird. Darüber hinaus werden die Nachträge zu den nachstehenden Teilfonds, die eine Annahmefrist am Geschäftstag vor jedem Handelstag aufweisen (die "betroffenen Teilfonds"), aktualisiert, um klarzustellen, dass Aufträge an solchen Geschäftstagen erteilt werden können.* JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Managed Futures UCITS ETF* JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF* JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF* JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Equity Multi-Factor UCITS ETF* JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETFUm das vollständige Dokument einzusehen, kopieren Sie bitte den folgenden Link in die Adressleiste Ihres Browsers:http://www.jpmorganassetmanagement.ie/en/showpage.aspx?pageID=695Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:JPMorgan Annabel Dow annabel.s.dow@jpmorgan.com +44 207 7428379Die Änderungen werden beim entsprechenden Nachtrag [Supplement] zum Teilfonds oder beim Key Investor Information Document (KIID) vorgenommen; die geänderten Versionen sind unter www.jpmorganassetmanagement.ie verfügbar. Wie bei allen Investitionen in Fonds ist es wichtig, das/die entsprechenden KIID(s) zu verstehen und auf dem aktuellen Stand zu bleiben. Bitte beachten Sie, dass sämtliche Rücknahmebedingungen und -einschränkungen im Prospekt Anwendung finden.Diese Informationen werden von RNS mitgeteilt, dem Informationsdienst der Londoner Börse. RNS verfügt über die Zulassung der Finanzaufsichtsbehörde, im Vereinigten Königreich als ,Primary Information Provider' zu fungieren. Für die Nutzung und die Verbreitung dieser Informationen können die Geschäftsbedingungen gelten. Um weitere Auskünfte zu erhalten, setzen Sie sich bitte mit rns@lseg.com in Verbindung oder gehen Sie auf www.rns.com.15.06.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV JPMorgan House, International Financial Services Centre Dublin 1 Dublin Irland Telefon: +353 1 612 3000 Internet: www.jpmorganchase.com ISIN: IE00BF4G7308, IE00BF4G7290, IE00BYVZV757 WKN: A2DWR0, A2DWRZ, A2H9US, Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Düsseldorf EQS News ID: 1069837Ende der Mitteilung DGAP News-Service1069837 15.06.2020