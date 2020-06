NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat Hennes & Mauritz nach Umsatzzahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 140 schwedische Kronen belassen. Das Umsatzupdate für das zweite Geschäftsquartal sei etwas besser als erwartet ausgefallen, schrieb Analyst James Grzinic in einer am Montag vorliegenden Studie. Er will aber die vollständigen Ergebnisse bis zum 26. Juni abwarten, um sich ein Bild von den bevorstehenden Herausforderungen zu machen./ck/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.06.2020 / 02:44 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.06.2020 / 02:44 / ET



SE0000106270

