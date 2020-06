München (ots) -Kamera läuft: Im Herbst fällt die erste Klappe für die Verfilmung desMillionen-Bestsellers "Blackout - Morgen ist es zu spät" von MarcElsberg (erschienen im Blanvalet Verlag). Der zweifache DeutscheFilmpreis-Träger Moritz Bleibtreu ("Das Experiment", "SCHULD nachFerdinand von Schirach") übernimmt dabei die Hauptrolle desehemaligen Hackers Pierre Manzano. Dieser gerät nach einemeuropaweiten Stromausfall in den Fokus der Ermittler und muss sichselbst fragen, ob er tatsächlich für die Katastrophe verantwortlichsein könnte ..."Blackout" ist eine Zusammenarbeit von W&B Television, Joyn undSAT.1. Für die Regie der sechsteiligen High-End-Serie zeichnenLancelot von Naso und Oliver Rihs verantwortlich, von Naso schreibtmit Kai Uwe Hasenheit auch das Drehbuch.Produzenten sind Quirin Berg, Max Wiedemann und Kerstin Nommsen (W&BTelevision), Koproduzent ist Stefan Gärtner (ProSiebenSat1). Dieredaktionelle Verantwortung liegt bei Lena Wickert für Joyn und JanaKaun für SAT.1 Bestseller-Autor Marc Elsberg: "Moritz Bleibtreu ist einefantastische Besetzung für die Hauptrolle in 'Blackout'! Ich kann eskaum erwarten, ihn als Manzano zu sehen!" Über JoynDie Joyn GmbH, firmiert seit Mai 2019, steht unter der Leitung derGeschäftsführer Alexandar Vassilev, Katja Hofem und Dr. JochenCassel. Joyn ist eine senderübergreifendeEntertainment-Streaming-Plattform. Mit 60 Free-TV-Sendern imLive-Stream und als Mediathek bündelt Joyn die Inhalte derFree-TV-Sender von ProSiebenSat.1 und Discovery sowie 15 weitererContent-Partner auf einer Plattform sowie einer App. Nutzer könnenInhalte kostenlos und ohne Registrierung auf iOS- und Android-Gerätensowie im Web und über Smart-TVs abspielen. Ziel ist es, eineumfassende deutsche OTT-Plattform senderübergreifender Inhalte zuschaffen. Ein wichtiger Schritt ist der Launch von PLUS+. DasPremium-Angebot verfügt über weitere Live-TV-Sender in HD, Originalsund exklusive Inhalte sowie die aktuellsten Filme und Serien.Kontinuierlich werden weitere Features und Inhalte hinzugefügt, unteranderem exklusive Sportinhalte. Pressekontakt: Joyn GmbHVanessa FrodlTeamlead Marketing PR & Social MediaRidlerstraße 5780339 MünchenTel. +49 175 1815848vanessa.frodl@joyn.de W&B TelevisionFranziska KurraHead of PR & CommunicationAkademiestr. 780799 MünchenT +49 89 452323-86f.kurra@w-b.film ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHEin Unternehmen der ProSiebenSat.1 Media SENadja Schlüter / Katrin DietzKommunikation/PR Unit News, Sports, Factual & Fiction / Unit Show &ComedyMedienallee 7 · D-85774 UnterföhringTel. +49 89 9507 -7281 / -1154Nadja.Schlueter@ProSiebenSat1.comKatrin.Dietz@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: Joyn, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134520/4624150