BUDAPEST, UNGARN; BRÜSSEL, BELGIEN; TOKIO, JAPAN, June 15, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die COVID-19-Pandemie hat neue Herausforderungen für die Arzneimittelforschung und -entwicklung mit sich gebracht. Dazu zählen ein großer Bedarf an schnellen Ergebnissen und besseren Auflösungen für relevante Proteinstrukturen sowie das Synthetisieren vielversprechender, aber noch nicht vorhandener heterozyklischer, aktiver Moleküle. InnoStudio Inc. kündigt den Start einer internationalen und vorwettbewerblichen Zusammenarbeit für die Entwicklung eines Projekts an, das die Vorteile einer Mikrogravitationsumgebung mit neuartigen Ansätzen zur Arzneimittelforschung, -entwicklung und -formulierung verbinden soll.



Das Konsortium wird forschende Pharmaunternehmen wie ComInnex (HU), in der Arzneimittelforschung tätige Universitäten, auf Weltraumchemie spezialisierte Unternehmen sowie private und öffentliche Weltraumtechnologieunternehmen wie Japan Manned Space Systems Corporation (JP), Space Applications Services (BE) und SpacePharma (CH/ISR) umfassen.

Dr. Ferenc Darvas, Executive President von InnoStudio, und Dr. Gergo Mezohegyi, Manager des Konsortiums, führen aus: "Die meisten klinischen Studien zur Behandlung von COVID-19 konzentrieren sich bislang auf das Testen bereits vorhandener Medikamente, die ursprünglich für die Behandlung anderer Krankheiten oder gesundheitlicher Probleme entwickelt wurden. Auch wenn so relativ schnell Ergebnisse erzielt werden, ist davon auszugehen, dass die Wirksamkeit bereits vorhandener Medikamente für die Behandlung des Coronavirus bestenfalls moderat sein wird. Unser Konsortium zielt auf die Entwicklung und Zulassung hocheffizienter Wirkstoffe gegen SARS-CoV-2 ab. Zudem wird simultan und auf synchronisierte Weise Arzneimittelforschung im Weltraum und auf der Erde durchgeführt. Neben klassischer Forschung auf der Erde möchten wir mithilfe der bestens bekannten Vorteile der Mikrogravitation für solche Anwendungen Fortschritte bei der Proteinkristallisation, der synthetischen Chemie und Nanotechnologie erzielen. Wir erwarten, dass dieses Projekt zusammen mit den chemischen Formulierungsmethoden im Weltraum zu einer vielversprechenden Lösung für eine wirksame Behandlung von COVID-19 führen und dabei helfen wird, zukünftige Virenausbrüche schnell unter Kontrolle zu bringen."

Alexander Drijver, CEO von ComInnex, sagt: "Es ist ein großes Privileg, Teil dieses Projekts zu sein, mit dem die Grenzen der synthetischen Chemie und Arzneimittelforschung überwunden werden sollen. Wir freuen uns auf die Beteiligung weiterer forschender Pharmaunternehmen an dieser Initiative und darauf, unser Wissen und unsere Erfahrungen weiterzugeben und die Wissenschaft weiter voranzutreiben."

