Blue Ocean Robotics verzeichnet ein kontinuierliches globales Wachstum durch den effektiven Einsatz seines Desinfektionsroboters zur Bekämpfung von Corona und Krankenhausinfektionen

Blue Ocean Robotics gab bekannt, dass Robotics Business Review das Unternehmen in die Liste der 50 einflussreichsten Robotik-Unternehmen der Welt (RBR50) dank seines Tochterunternehmens UVD Robots aufgenommen hat. Mit der Auszeichnung honoriert Robotics Business Review die Arbeit mit dem UVD-Roboter, die gesundheitlichen Vorteile der Technologie und die ständig wachsende Nachfrage nach seinen Desinfektionsfähigkeiten.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200615005070/de/

"Before we received the UVD robot, six of the hospital's doctors had been infected with COVID-19. Since we started using the robot two months ago to disinfect, we have not had a single case of corona among doctors, nurses or patients," said Christiano Huscher, chief surgeon at Gruppo Poloclinico Abano, which operates a number of private hospitals in Italy. UVD Robots is seeing not only growing interest by hospitals worldwide, but also from nursing homes and other healthcare institutions, schools and day care centers, with increased demand from shopping malls and commercial airports as well. (Photo: Business Wire)