Heute Morgen hat der Silberpreis seine Aufwärtstrendlinie, welche er seit dem Ausverkaufstief im März 2020 gebildet hatte, nach unten verlassen (s. Chart 1, rote Linie und gelbes Rechteck).Zuvor hatte er bereits eine steilere und kürzere Aufwärtstrendlinie unterschritten (blaue Linie).Man kann nun die seit dem Anstieg Mitte Mai 2020 gebildete Struktur versuchen zu interpretieren. Einige Beobachter sehen darin eine Schulter-Kopf-Schulter-Formation, wobei in diesem Falle die rechte Schulter höher als die linke liegt. Andere wiederum sehen darin ein Doppeltop ab Anfang Juni, welches für sich genommen ein Top darstellt und dem nun noch eine rechte Schulter fehlt. Um dieses zu bilden, könnte der Silberpreis nun bis an seine als grüne und blaue Horizontale eingezeichnete Linie fallen und sich danach kurz erholen, um so eine "hängende Schulter' zu bilden.

