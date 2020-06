Wien (www.fondscheck.de) - Laut Birgitte Olsen von Bellevue Asset Management könnten kleine und mittlere europäische Unternehmen gestärkt aus der Coronakrise hervorgehen, so die Experten von "FONDS professionell".Bei der Wahl der Titel müssten Anleger aber einiges beachten.Europäische Small- und Mid-Caps könnten in der Covid-19-Pandemie ihre Stärken ausspielen. Dank ihrer soliden Bilanzen, der geringeren Verschuldung und des ausgeprägten Kostenbewusstseins sollten sie ihr starkes Ertragswachstum fortsetzen, glaube Birgitte Olsen, Portfoliomanagerin bei Bellevue Asset Management - und zwar unabhängig davon, ob die Wirtschaftserholung einen V- oder U-förmigen Verlauf nehme. Das dürfte sich in steigenden Kursen widerspiegeln. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...