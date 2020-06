Munsbach (www.fondscheck.de) - Zentralbanken weltweit begegnen der von der Covid-19-Pandemie ausgelösten Rezession und den Verwerfungen an den Kapitalmärkten mit immer größeren Ankaufprogrammen, so die Experten von ETHENEA.Aber seien die Käufe wirklich das einzig probate Mittel? Immerhin würden manche Zentralbanken eine Strategie der Zinskurvenkontrolle verfolgen. "Bei dieser Politik bestimmen die Zentralbanken nicht nur die durch ihre laufende Zinspolitik administrativ festgelegten kurzfristigen Zinssätze, sondern streben darüber hinaus auch an, die Renditen auf der Staatsanleihenkurve zu begrenzen", so Dr. Volker Schmidt, Senior Portfolio Manager bei ETHENEA. Der Portfolio Manager sehe in ihr manchen Vorteil - wenn die Voraussetzungen stimmen würden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...