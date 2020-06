Traumhaus AG: Traumhaus AG legt Geschäftsbericht 2019 vorDGAP-News: Traumhaus AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Hauptversammlung Traumhaus AG: Traumhaus AG legt Geschäftsbericht 2019 vor15.06.2020 / 15:07 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Traumhaus AG legt Geschäftsbericht 2019 vorAR-Vorsitzender Wenner: Der Wachstumsprozess geht kontinuierlich weiterCEO Sinner setzt auf Ausbau standardisierter und digitaler LösungenWiesbaden, 15. Juni 2020 - Die Traumhaus AG (ISIN: DE000A2NB7S2), einer der führenden Hersteller von Reihen- und Doppelhäusern in Deutschland hat ihren Geschäftsbericht vorgelegt. Aufsichtsratsvorsitzender Markus Wenner stellte fest: "Im Jahr 2019 hat die Traumhaus AG ihren Wachstumskurs fortgeführt. Die Gesellschaft hat mit der ausgefeilten Standardisierung aller Prozessschritte einen wesentlichen Erfolgsfaktor etablieren können."Das Unternehmen hat im vergangenen Geschäftsjahr die Verbindung von seriellem Bauen sowie der praktizierten Standardisierung weiterentwickeln können. Vorstandsvorsitzender Otfried Sinner betonte: "Wir haben unsere Projektierungen für ganze Quartiere ausbauen können. Insbesondere die Vielschichtigkeit unserer standardisierten Produkte: Reihenhaus, Doppelhaushälfte sowie Mehrfamilienhaus konnten wir zur Geltung bringen." Die Umsatzerlöse stiegen um rund 60% von EUR 54,44 Mio. auf EUR 86,37 Mio. Die Gesamtleistung einschließlich sonstiger betrieblicher Erträge kletterte auf EUR 74,00 Mio. (VJ 65,90). Das Konzern-EBITDA landete bei EUR 8,11 Mio. (VJ 8,03). Im Berichtsjahr wurde ein Jahresüberschuss in Höhe von EUR 3.24 Mio. (VJ 3.89) erzielt. Die Bilanzsumme erhöhte sich auf EUR 139,7 Mio. (VJ 104,4). Wesentliche Gründe waren die Erhöhung des Grundstückbestandes sowie ein Anstieg der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen. Die Eigenkapitalquote erhöhte sich leicht um 1,4% auf 16,6%. Zum Bilanzstichtag konnte das Unternehmen liquide Mittel in Höhe von EUR 5,3 Mio. (VJ 11,8) ausweisen.Im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie ist die Prognosefähigkeit für das Geschäftsjahr 2020 eingeschränkt. Sinner: "Unsere Pipeline ist mehr denn je gefüllt. Wir haben 40 (VJ 27) eigene Areale projektiert für rund 1.520 (VJ 1.200) Reihenhäuser und Doppelhaushälften sowie 18 Mehrfamilienhäusern mit 244 Wohneinheiten."Für den weiteren Wachstumskurs hat die Traumhaus AG im Geschäftsjahr 2019 vielfältige Schritte eingeleitet. So ist nach wie vor eine Kapitalerhöhung geplant, um die Eigenkapitalquote, die Beweglichkeit am Markt sowie den Freefloat zu erhöhen. Die Anzahl der zu akquirierenden Grundstücke sowie die Diversifikation der Regionen wird ebenso weiter vorangetrieben. Allein im vergangenen Geschäftsjahr akquirierte das Unternehmen Liegenschaften im Volumen von rund EUR 40 Mio.Ein zusätzlicher Motor für die Expansion wird die vollautomatisierte Vorfertigung sein. Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden hierfür knapp EUR 2,0 Mio. investiert. In dieser Anlage wird die Traumhaus AG fertige Wände in Massivbauweise herstellen und auf den Baustellen nahtlos zu Rohbauten zusammenfügen. Mit diesem digital gesteuerten Verfahren könnte die Anzahl fertiggestellter Wohneinheiten deutlich erhöht werden. Ebenso schreitet der Ausbau von Partnerschaften mit Kommunen hinsichtlich nachhaltiger und zukunftssicherer Energiekonzepte kontinuierlich voran.Sinner: "Die seit über 25 Jahren erfolgreich praktizierte Standardisierung hat zur Vereinfachung des Projektmanagements sowie zur Effizienzsteigerung beigetragen. Durch die Einführung von Typenstatiken erwarten wir weitere Vorteile." Bereits im laufenden Geschäftsjahr befinden sich bereits 390 Einheiten im Bau. "Wir werden die bisher erfolgreich begangenen Wege konsequent fortsetzen", so der Vorstandschef.Die Hauptversammlung der Traumhaus AG wurde für Dienstag, 21.Juli 2020 terminiert.Über das UnternehmenDie Traumhaus AG, gegründet 1993 in Wiesbaden, ist ein erfahrener Anbieter für innovative Siedlungskonzepte und serielles Bauen in Massivbauweise. Das Unternehmen deckt die gesamte Wertschöpfungskette ab: von Grundstückskauf (ab 3.500 qm) und Projektentwicklung über Bau und Vermarktung bis zur anschließenden Betreuung der Immobilien. Das Leitmotiv lautet: "Wir haben die Lösung für bezahlbares Wohnen!" Wesentlicher Erfolgsfaktor dafür ist die ausgefeilte Standardisierung aller Prozessschritte. Seit August 2018 ist das Unternehmen an der Münchener Börse im Marktsegment m:access notiert sowie im Freiverkehr der Frankfurter Börse und im Xetra Handel. Sprache: Deutsch Unternehmen: Traumhaus AG Borsigstraße 20a 65205 Wiesbaden Deutschland Telefon: +49 (0) 6122 586 53 0 Fax: +49 (0) 6122 586 53 53 E-Mail: info@traumhaus-familie.de Internet: www.traumhaus-familie.de ISIN: DE000A2NB7S2 WKN: A2NB7S Börsen: Freiverkehr in Frankfurt, München