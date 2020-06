Elmshorn (ots) - DAS FUTTERHAUS bietet seinen Kunden ab sofort mit der Marke activa care ein sorgfältig ausgewähltes Sortiment an hochwertigen Diätfuttermitteln, das ausschließlich bei DAS FUTTERHAUS erhältlich ist. activa care ist nach der neuesten EU-Verordnung vom März 2020 konzipiert. Damit ist das Unternehmen eines der ersten, das die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse umsetzt.Begleitend zur Therapie des Tierarztes kann das individuell ausgewählte und auf die Bedürfnisse des Tieres abgestimmte Diätfutter von activa care helfen, Ursachen und Symptome einer Erkrankung zu mindern. Auch bei Futtermittelunverträglichkeiten bietet die neue Marke Lösungen an. Vier Ernährungszwecke jeweils für Hunde und Katzen bedienen spezifisch die besonderen Ernährungsbedürfnisse betroffener Tiere:- Reduktion: Verringerung von Übergewicht (Hund)- Hypoallergen: Minderung von Futtermittelallergien und -unverträglichkeiten (Hund, Katze)- Gastro Intestinal: Linderung von Verdauungsproblemen und Durchfall (Hund, Katze)- Nieren: Unterstützung bei chronischer Niereninsuffizienz (Hund, Katze)- Struvitsteine: Reduzierung von Struvitsteinen (Katze) Gleichermaßen erfüllen die Produkte sämtliche Anforderungen eines modernen Alleinfuttermittels. Dabei werden ausschließlich hochwertige und sorgfältig ausgewählte Rohstoffe verarbeitet. Alle Rezepturen entsprechen dem aktuellen Wissensstand der tiermedizinischen Forschung und dem neuesten Stand der Gesetzgebung von 2020. Die transparente Deklaration mit Nennung der einzelnen Zutaten bietet dem Kunden eine klare Übersicht.activa care ist die preiswerte Alternative zu teurem Tierarztfutter bei vergleichbarer Qualität.Pressekontakt:Fragen beantworten gern:DAS FUTTERHAUS-Franchise GmbH & Co. KGNadine Giese-Schulz, Ricarda GürneTel.: 04121-4397-750 / -755E-Mail: presse@futterhaus.deOriginal-Content von: DAS FUTTERHAUS-Franchise GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/119466/4624216