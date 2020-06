Die Wall Street schwächelt am Montag.Der Dow Jones geht zum Wochenstart 1,30 Prozent tiefer bei 25.270,39 Punkten in die Sitzung.Am Freitag noch hatte der Dow wieder knapp zwei Prozent an Boden gut gemacht und seinen Wochenverlust damit auf 5,6 Prozent verringert. Doch allein am vergangenen Donnerstag war das weltweit bekannteste Börsenbarometer um knapp 7 Prozent eingebrochen, nachdem eine düstere Konjunktureinschätzung durch die US-Notenbank und erste aufkeimende Sorgen vor einer ...

