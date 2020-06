NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens nach einer Konferenz mit den Vorstandschefs europäischer Kapitalgüterhersteller auf "Overweight" belassen. Der Technologie- und Elektrotechnikkonzern rechne mit einer Entwicklung im dritten Geschäftsquartal, die den vorangegangenen Aussagen weiterhin entsprechen sollte, schrieb Analyst Andreas Willi in einer am Montag vorliegenden Studie. Dies sei auch seine Erwartung./ck/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.06.2020 / 21:56 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.06.2020 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007236101

