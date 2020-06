Frankfurt (www.fondscheck.de) - Hiermit informieren wir Sie über eine Aktualisierung zum Prospekt und präzisieren, dass der Nettoinventarwert (Net Asset Value) an Geschäftstagen, die zu Nicht-Handelstagen erklärt werden, kalkuliert wird, so J.P. Morgan in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...