In der vergangenen Woche gab der Stahlkonzern Salzgitter bekannt, dass der Unternehmer Günter Papenburg neu als Großaktionär eingestiegen ist. Nun hat der Investor den Rücksetzer an den Börsen genutzt und seine Beteiligung weiter ausgebaut. Die nächste Meldeschwelle wurde überschritten.Über seine Unternehmensgruppe GP Günter Papenburg sowie durch eine direkte Beteiligung hatte sich Papenburg bereits in der vergangenen Woche Zugriff auf 4,77 Prozent gesichert. Nun hat er den Anteil auf 5,13 Prozent ...

