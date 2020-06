FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 16. Juni: TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 24. Kalenderwoche 10:00 DEU: Evotec, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: SGL, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Ahlers, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Deutsche Euroshop, Hauptversammlung (online) 11:00 DEU: SLM Solution, Hauptversammlung (online) 11:00 DEU: Dr. Oetker, Jahreszahlen 12:00 AUT: S&T, Hauptversammlung 16:45 DEU: SAP Sapphire Now Vision - Webcast 22:00 USA: Oracle, Q4-Zahlen DEU: Wacker Chemie, Capital Market Day TERMINE KONJUNKTUR 07:00 CHE: Weltinvestitionsbericht der UN-Konferenz für Handel und Entwicklung (Unctad) 07:45 CHE: Seco Konjunkturprognosen vom Juni 2020 08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 04/20 08:00 DEU: Verbraucherpreise 05/20 (endgültig) 08:00 DEU: Großhandelspreise 05/20 09:00 ESP: Arbeitskosten Q1/20 09:00 CHE: KOF Konjunkturprognose Sommer 11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 06/20 11:00 EUR: Arbeitskosten Q1/20 12:00 DEU: Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle (IWH) - Konjunkturprognose zum Sommer 2020 14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 05/20 15:15 USA: Industrieproduktion 05/20 15:15 USA: Kapazitätsauslastung 05/20 16:00 USA: Lagerbestände 04/20 16:00 USA: NAHB-Index 06/20 22:30 USA: API Ölbericht (Woche) POL: Bekanntgabe Kreditzins JPN: BoJ Zinsentscheid SONSTIGE TERMINE 10:00 DEU: Pressegespräch zu neuen Sanktionen der USA gegen die deutsch-russische Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 13:30 DEU: Landgericht München verhandelt über Klage der Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs gegen Tesla DEU: Erste Runde der Tarifverhandlungen für Gebäudereiniger LUX: Treffen der EU-Europaminister zum sogenannten Rat für allgemeine Angelegenheiten ° Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi