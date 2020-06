FRANKFURT (Dow Jones)--Europas Börsen sind am Montag mit Verlusten in die neue Woche gestartet, jedoch deutlich von den Tagestiefs erholt. Fundamental belastet wurde die Stimmung im frühen Geschäft von den Ängsten vor einer zweiten Pandemiewelle. Nach einem Corona-Ausbruch waren in Peking mehrere Wohngebiete abgeriegelt worden. Hinzu kamen steigende Infizierten-Zahlen aus den USA.

Der DAX verlor 0,3 Prozent auf 11.911 Punkte. Im frühen Handel sah es nicht danach aus - der Index lag im Tief bei 11.598 Punkten. Für den Euro-Stoxx-50 ging es um 0,5 Prozent auf 3.136 Punkte nach unten.

Im weiteren Handelsverlauf kam es aber verstärkt zu Käufen auf günstigem Niveau. ThinkMarkets sieht gute Chancen, dass eine zweite Infektionswelle nicht mehr den gleichen wirtschaftlichen Schaden wie die erste Welle anrichten wird. Die Menschen seien sich in der Zwischenzeit der Wichtigkeit der Social-Distancing-Regeln sehr viel bewusster. Auch fiel der Empire State Index in den USA viel besser aus als erwartet, wenngleich dies an den Börsen nur eine untergeordnete Rolle spielte.

Online-Geschäft verhindert bei H&M Schlimmeres

Auf der Verliererseite ganz oben standen die konjunkturabhängigen Rohstoff-Aktien, deren Stoxx-Branchenindex mit fallenden Rohstoffpreisen um 2,1 Prozent nachgab. Der Index der Banken verlor 1,1 Prozent.

BP rutschten um 2,2 Prozent ab. Der britische Ölriese hat seine Ölpreisschätzungen deutlich gesenkt. Mit 55 Dollar je Fass liegen sie aber noch über den aktuellen Marktpreisen. Mehr Sorgen machten die Abschreibungen von 13 bis zu 17,5 Milliarden Dollar allein im zweiten Quartal. Da diese zum Teil mit der Reduktion von Emissionen begründet werden, könne man nicht sicher sein, "ob die sich jetzt nicht noch öfters wiederholen", sagte ein Händler.

Astrazeneca gewannen 1,0 Prozent. Der Pharmakonzern hat mit der EU einen Vorvertrag zur Lieferung von 300 Millionen Dosen geschlossen, sobald ein Impfstoff verfügbar ist. Astrazeneca will diesen dann auch an die USA, nach Indien und nach Großbritannien liefern, geplant ist eine Produktionskapazität von 2 Milliarden Dosen.

Positiv wurden die Umsatzzahlen von H&M aufgenommen. Das Geschäft im zweiten Geschäftsquartal ist laut der Citigroup etwas besser als befürchtet gelaufen. Das Online-Geschäft scheine viel von der Umsatzschwäche der wiedereröffneten Läden ausgleichen zu können. Die Aktie gewann 0,3 Prozent.

Wirecard vor Zahlen am Donnerstag gesucht

Lufthansa verloren mit der Sorge vor neuen Infektionen 3,0 Prozent. Auch andere Airline-Aktien gaben nach: Air France-KLM verloren ebenfalls 3,0 Prozent und IAG 3,6 Prozent. Gesucht waren hingegen Aktien mit Internet-Geschäftsmodell - so zogen etwa Hellofresh um 5,3 Prozent an oder Shop Apotheke um 6,1 Prozent.

Wirecard schlossen 6,8 Prozent fester. Hier dürften sich einige Anleger im Vorfeld der bereits zwei Mal verschobenen Veröffentlichung der Geschäftszahlen für 2019 am Donnerstag positioniert haben. Im Fokus dürften vor allem die Kommentare der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft E&Y stehen nach der Bilanzprüfung durch KPMG.

Die Aktie des Vermögensverwalters DWS schloss 1,9 Prozent im Plus. Hier hatte JP Morgan die Kaufempfehlung bekräftigt und das Kursziel erhöht. Nachrichtlich wurden Spekulationen über mögliche Zukäufe geschürt nach einem Interview mit Finanzvorstand Claire Peel in der Börsen-Zeitung. "Wir wollen in jedem Fall eine aktive Rolle in der laufenden Konsolidierungsphase spielen", sagte sie.

=== Index Schluss- Entwicklung Entwicklung Entwicklung stand absolut in % seit Jahresbeginn Euro-Stoxx-50 3.136,40 -17,34 -0,5% -16,3% Stoxx-50 2.922,74 -10,46 -0,4% -14,1% Stoxx-600 353,09 -0,97 -0,3% -15,1% XETRA-DAX 11.911,35 -37,93 -0,3% -10,1% FTSE-100 London 6.059,33 -45,85 -0,8% -19,1% CAC-40 Paris 4.815,72 -23,54 -0,5% -19,4% AEX Amsterdam 541,92 -3,23 -0,6% -10,4% ATHEX-20 Athen 1.568,01 -2,30 -0,1% -31,8% BEL-20 BrÜssel 3.339,35 +42,72 +1,3% -15,6% BUX Budapest 37.306,28 -109,40 -0,3% -19,0% OMXH-25 Helsinki 3.888,88 -16,35 -0,4% -7,9% ISE NAT. 30 Istanbul 126.635,72 -573,63 -0,5% -8,8% OMXC-20 Kopenhagen 1.220,59 -4,11 -0,3% +7,5% PSI 20 Lissabon 4.359,98 -33,20 -0,8% -17,0% IBEX-35 Madrid 7.259,30 -33,40 -0,5% -24,0% FTSE-MIB Mailand 18.969,29 +81,13 +0,4% -19,6% RTS Moskau 1.221,57 -16,54 -1,3% -21,1% OBX Oslo 723,47 -20,10 -2,7% -14,2% PX Prag 923,20 -7,74 -0,8% -17,3% OMXS-30 Stockholm 1.616,14 +7,07 +0,4% -8,8% WIG-20 Warschau 1.741,47 -47,36 -2,6% -19,0% ATX Wien 2.284,06 -23,50 -1,0% -26,7% SMI Zürich 9.842,56 +46,19 +0,5% -7,3% DEVISEN zuletzt +/- % Mo., 8.17 Uhr Fr, 17:21 Uhr % YTD EUR/USD 1,1274 +0,28% 1,1245 1,1244 +0,5% EUR/JPY 121,01 +0,26% 120,55 120,6675 -0,7% EUR/CHF 1,0711 -0,08% 1,0714 1,07 -1,3% EUR/GBP 0,8982 -0,01% 0,9020 0,8970 +6,1% USD/JPY 107,34 -0,04% 107,22 107,3195 -1,3% GBP/USD 1,2552 +0,30% 1,2466 1,25 -5,3% USD/CNH (Offshore) 7,0825 -0,01% 7,0942 7,0826 +1,7% Bitcoin BTC/USD 9.395,01 +0,64% 8.963,26 9394,2550 +30,3% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 36,26 36,26 0% 0,00 -38,4% Brent/ICE 38,81 38,73 +0,2% 0,08 -38,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.719,49 1.730,59 -0,6% -11,10 +13,3% Silber (Spot) 17,27 17,50 -1,3% -0,23 -3,3% Platin (Spot) 813,50 811,65 +0,2% +1,70 -15,7% Kupfer-Future 2,56 2,60 -1,6% -0,04 -9,1% ===

June 15, 2020 12:12 ET (16:12 GMT)

