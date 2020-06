Die Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (MLPD) wird am 20. Juni 2020 in Gelsenkirchen eine Lenin-Statue errichten. Die Partei teilt auf ihrer Facebook-Seite mit: "Livestream von der Enthüllung der Lenin Statue in Gelsenkirchen."Wir freuen uns, dass es jetzt soweit ist und der Festakt nunme...

Den vollständigen Artikel lesen ...