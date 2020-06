NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für SAP angesichts der Kundenkonferenz Sapphire Now von 134 auf 132 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Im Fokus des Hauptvortrages und eines Investorentreffens habe die Cloud-Strategie des Softwarekonzerns gestanden, schrieb Analyst Julian Serafini in einer am Montag vorliegenden Studie. In seiner Studie nahm der Experte kleinere Anpassungen an den Erwartungen vor. Außerdem bezog er aktuelle Währungsentwicklungen in sein Modell ein./tih/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.06.2020 / 15:31 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.06.2020 / 15:31 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007164600

