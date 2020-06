(neu: Platzierung abgeschlossen)



FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien des Online-Händlers Zalando haben am Montag nachbörslich unter einer Aktienplatzierung des Großaktionärs Kinnevik gelitten. Auf der Handelsplattform Tradegate rutschten die Papiere verglichen mit dem Xetra-Schlusskurs um fast 4 Prozent auf gut 59 Euro ab.



Der schwedische Investor hatte gut elf Millionen Zalando-Aktien verkauft. Wegen der großen Nachfrage seien etwas mehr als die ursprünglich geplanten 10,6 Millionen Papiere veräußert worden, hieß es in einer am späten Montagabend veröffentlichten Mitteilung von Kinnevik. Der Bruttoertrag habe bei 645 Millionen Euro gelegen.



Nach dem Verkauf des 4,4-Prozentanteils an Zalando halten die Schweden noch 21,3 Prozent an dem Unternehmen. Kinnevik hatte bereits im September 2019 einen Teil seiner Beteiligung am Online-Versandhändler auf den Markt geworfen./he

