BONN (dpa-AFX) - Im Mobilfunknetz der Telekom ist es in Teilen Deutschlands in der Nacht zum Dienstag offenbar zu Störungen gekommen. Berichten der Internetportale allestoerungen.de und netzwelt.de zufolge meldeten Telekom-Kunden Probleme mit dem Mobilfunkempfang und mit dem mobilen Internet. Betroffen waren demnach unter anderem die Großräume Berlin, Hamburg, Frankfurt und München. Auch im Kurznachrichtendienst Twitter meldeten in der Nacht Nutzer Probleme. Die Telekom war auf Anfrage zunächst nicht zu erreichen./len/DP/zb

