UNTERFÖHRING (dpa-AFX) - ProSiebenSat.1 will verstärkt eigenproduzierte Unterhaltungsformate anbieten und diese über viele Kanäle verbreiten. Man sei "auf einem guten Weg, ein plattformunabhängiges Unterhaltungsunternehmen zu bauen", sagte Vorstandsmitglied Wolfgang Link der Deutschen Presse-Agentur. "Zum Beispiel mit der konsequenten Förderung neuer digitaler Unterhaltungsangebote wie unsere Audio-Plattform FYEO oder unsere Streamingplattform Joyn."



Link kündigte für die nächsten Monate an: "Vieles ist möglich, da wir für unseren Entertainment-Bereich unsere starken Sendermarken und die Content-, Sales- und Digitalaktivitäten von ProSiebenSat.1 unter einem Dach zusammengeführt haben", erläuterte Link.



Unlängst hatte das Unternehmen mit Sitz in Unterföhring bei München angekündigt, sich künftig stärker wieder auf den Bereich Entertainment und Infotainment konzentrieren zu wollen.



Die Auswirkungen der Coronavirus-Krise beschrieb Vorstandsmitglied Link so: "Corona hat unser TV-Business tatsächlich ziemlich durcheinandergewirbelt." Der Kreativität der Branche habe das keinen Abbruch getan. "Nach diesen letzten intensiven Monaten blicke ich zuversichtlich auf das nächste Halbjahr. Unsere Programm-Pipeline ist bestens gefüllt."



In der Coronavirus-Krise haben viele Medienhäuser wegbrechende Werbeerlöse verzeichnet. Auch ProSiebenSat.1 ist davon betroffen. Eine Jahresprognose gab der Konzern noch nicht ab./rin/DP/zb

