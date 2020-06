Evotec: Der Optimismus wird immer größer

Das deutsche Biotech-Unternehmen Evotec (WKN: 566480 / ISIN: DE0005664809) war in den zurückliegenden Monaten wegen der Coronavirus-Krise etwas in den medialen Hintergrund geraten. Doch ein Blick auf den im MDAX und im TecDAX notierten Konzern könnte sich für Anleger lohnen, denn die Geschäfte laufen weiterhin hervorragend und auch einige Analysten werden immer optimistischer, was die weitere Kursentwicklung der Aktie anbelangt.

Kaufempfehlung von der Deutschen Bank

Zu diesen Optimisten gehört beispielsweise nach wie vor die Deutsche Bank (WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008), welche die Ecotec-Aktie zum Kauf empfiehlt ("Buy") und das nächste Kursziel bei 28 Euro sieht. Gemessen am aktuellen Kursniveau (rund 24 Euro) bedeutet das ein weiteres Gewinnpotenzial von 17 Prozent. Außerdem ist die Aktie bei der Deutschen Bank auf der Liste "Top 8 Picks" der kleineren und mittelgroßen Unternehmen zu finden, wie eine am vergangenen Freitag veröffentlichte Studie von Analyst Falko Friedrichs zeigt.

