=== 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen Flughafen Frankfurt 24. Kalenderwoche, Frankfurt 07:45 CH/Seco, vierteljährliche Konjunkturprognose (Juni) *** 08:00 DE/Großhandelspreise Mai *** 08:00 DE/Verbraucherpreise Mai (endgültig) PROGNOSE: -0,1% gg Vm/+0,6% gg Vj vorläufig: -0,1% gg Vm/+0,6% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/+0,9% gg Vj HVPI PROGNOSE: 0,0% gg Vm/+0,5% gg Vj vorläufig: 0,0% gg Vm/+0,5% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/+0,8% gg Vj *** 08:00 GB/Arbeitsmarktdaten Mai Arbeitslosengeldbezieher PROGNOSE: +370.000 Personen zuvor: +856.500 Personen Arbeitslosenquote 3 Monate (ILO) PROGNOSE: 4,6% zuvor: 3,9% 10:00 DE/SGL Carbon SE, Online-HV 10:00 DE/Evotec SE, Online-HV 10:00 DE/Deutsche Euroshop AG, Online-HV 10:00 FR/Internationale Energieagentur (IEA), Monatsbericht zum Ölmarkt 10:30 DE/stv SPD-Fraktionsvorsitzende Bas und Mast, PK zu sozialen Folgen der Corona-Pandemie und zu Vorhaben aus dem Konjunkturpaket, Berlin 10:30 DE/Bundesinnenminister Seehofer, Justizministerin Lambrecht, Gesundheitsminister Spahn, Deutsche Telekom-Chef Höttges u.a., PK zur Vorstellung der Corona-Warn-App, Berlin *** 10:50 EU/EZB, Ergebnis der Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders *** 11:00 EU/Arbeitskosten 1Q *** 11:00 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen Juni PROGNOSE: +60,0 Punkte zuvor: +51,0 Punkte Konjunkturlage PROGNOSE: -85,0 Punkte zuvor: -93,5 Punkte 11:00 DE/SLM Solutions Group AG, Online-HV *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender *** 12:30 EU/EZB, Zuteilung LTRO *** 12:00 DE/Konjunkturprognose des IWH - Institut für Wirtschaftsforschung Halle, Halle 12:00 AT/S&T AG, Online-HV 12:45 DE/SPD-Fraktionsvorsitzender Mützenich, Statement vor Fraktionssitzung, Berlin 13:00 DE/SPD-Fraktion, Sitzung der Bundestagsfraktion, Berlin *** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz Mai PROGNOSE: +7,7% gg Vm zuvor: -16,4% gg Vm Einzelhandelsumsatz ex Kfz PROGNOSE: +5,0% gg Vm zuvor: -17,2% gg Vm *** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Mai Industrieproduktion PROGNOSE: +2,6% gg Vm zuvor: -11,2% gg Vm Kapazitätsauslastung PROGNOSE: 66,7% zuvor: 64,9% *** 16:00 US/Lagerbestände April PROGNOSE: -1,1% gg Vm zuvor: -0,2% gg Vm 16:00 US/Fed-Chairman Powell, Aussage beim Semiannual Monetary Policy Report to the Congress *** 22:02 US/Oracle Corp, Ergebnis 4Q, Redwood Shores 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) *** - JP/BoJ, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

June 16, 2020

