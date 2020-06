Bist du zwischen 20 und 30 und hast Angst vor Investitionen? Das muss nicht sein. Tatsächlich bist du in diesem jungen Alter, besser als jeder andere in der Lage, für einen glücklichen und wohlhabenden Ruhestand zu investieren. In diesem Alter kann die Scheu vor Aktien und Investitionen tatsächlich kontraproduktiv für die langfristige finanzielle Stabilität sein. Selbst wenn du heute nicht über sehr viel investierbares Geld verfügst, kann das Sparen und Investieren von kleinen Summen zu einem frühen ...

