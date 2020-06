Medienmitteilung

Altstätten, 16. Juni 2020

COLTENE erzielte gute Zahlen im 1. Quartal 2020; seit Anfang April tiefere Nachfrage aufgrund der COVID-19-Pandemie

Die COVID-19-Pandemie führte zu einem Umsatzrückgang, was die Ergebnisse im laufenden Jahr trotz Kostensenkungsmassnahmen negativ beeinflussen wird. Die Akquisition der SciCan-Gruppe erweist sich als strategisch richtiger Schritt im Hinblick auf die gestiegene Nachfrage nach Produkten für die Infektionskontrolle in Zahnarztpraxen.

Seit Mitte März mussten Zahnkliniken und Zahnarztpraxen weltweit wegen der COVID-19-Pandemie ihren Betrieb einschränken. Sie durften vielerorts nur noch Schmerzpatienten behandeln oder mussten temporär sogar ganz schliessen. Dieser Lockdown hatte in den Monaten April und Mai negative Auswirkungen auf die Umsätze der COLTENE Gruppe, da die Nachfrage nach dentalen Verbrauchsmaterialien in fast allen Bereichen zurückging. Der durch die Akquisition der SciCan-Gruppe stark gewachsene Bereich Infektionskontrolle war vom Umsatzrückgang nicht betroffen. Die Verkäufe von Desinfektionsmitteln und Geräten für die Instrumentenaufbereitung in den Zahnarztpraxen liegen währungsbereinigt über den Vorjahreszahlen. Sie konnten aber den Umsatzrückgang in den Bereichen Zahnerhaltung und Behandlungshilfen nicht kompensieren.

COLTENE hat mit einem umfassenden Massnahmenpaket auf diese Krise reagiert. Die Prioritäten liegen dabei auf dem Schutz der Mitarbeitenden, der Sicherstellung der Liquidität und erheblichen Kostensenkungsmassnahmen. Nicht dringende Investitionen wurden gestoppt oder verschoben.

Im ersten Quartal des laufenden Jahres lagen Nettoumsatz und Ergebnis über der Vorjahresperiode. Aufgrund des Einbruchs ab dem 2. Quartal geht COLTENE für das erste Semester 2020 von einem Umsatz und Ergebnis aus, das unter dem Niveau der Vorjahresperiode liegen wird. Das Management rechnet mit einem Semesterumsatz von rund CHF 100.0 Mio. (Vorjahr: CHF 135.4 Mio.) und mit einem ausgeglichenen Betriebsergebnis (EBIT) (Vorjahr: CHF 12.8 Mio.). COLTENE wird die definitiven Semesterzahlen am 7. August 2020 publizieren.

Die finanziellen Auswirkungen der COVID-19-Krise auf COLTENE sind für das Gesamtjahr nicht abschätzbar und hängen vom weiteren Verlauf der Pandemie respektive der wirtschaftlichen Erholung ab. Bereits heute ist damit zu rechnen, dass trotz sofort ergriffener Gegenmassnahmen der Markteinbruch des 2. Quartals im weiteren Verlauf des Jahres nicht kompensiert werden kann. Somit ist auch absehbar, dass das Jahresergebnis 2020 unter demjenigen des Vorjahres liegen wird.

Hintergrundinformation zu COLTENE

COLTENE ist ein international tätiges Unternehmen für die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb von zahnmedizinischen Verbrauchsgütern und Kleingeräten in den Bereichen Infektionskontrolle, Zahnerhaltung und Behandlungseffizienz. COLTENE verfügt in den USA, Kanada, Brasilien, Deutschland, Frankreich und der Schweiz über modernste Produktionsstätten. Zudem ist COLTENE mit eigenen Vertriebsorganisationen in den wichtigen Schlüsselmärkten wie Europa, Nord- und Lateinamerika, China und Indien präsent. Weltweit vertrauen Zahnärzte und Dentallabors auf die qualitativ hochwertigen Produkte von COLTENE. Die Namenaktien (CLTN) werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt. Weitere Informationen zu COLTENE und ihren Produkten finden Sie auf der Webseite www.coltene.com.

