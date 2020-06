The following instruments on XETRA do have their last trading day on 16.06.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 16.06.2020TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA CA00126TAB13 AGT 2025 B BD00 BON CAD NCA XFRA CH0420489954 RAIFF.SCHWEIZ GEN. 18-20 BD00 BON CHF NCA HESU XFRA DE000A1KRBE9 HESSEN SCHA.12/20 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000LB0TK13 LBBW IHS 13/20 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000A2DAFR1 NORATIS AG 17/22 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000DDA0K00 DZ BANK IS.A953 BD01 BON EUR NCA XFRA US20030NBV29 COMCAST 16/22 BD01 BON USD NCA XFRA XS0154960537 UNIQUE PUB F. 02/27 A4 BD01 BON GBP NCA XFRA DE000HLB31P8 LB.HESS.THR.CARRARA06K/19 BD02 BON EUR NCA XFRA US55907RAA68 MAGELLAN MIDSTR.PART.2021 BD02 BON USD NCA UNPB XFRA US907818EE40 UNION PACIFIC 2020 BD02 BON USD NCA XFRA XS0944226637 LIBANON 13/20 MTN BD02 BON USD NCA XFRA XS0945158821 MORRISON SUPER. 13/20 MTN BD02 BON EUR NCA YPRF XFRA XS1248340587 YORKSHIRE BLDG 15/20 MTN BD02 BON EUR NCA XFRA XS1572144464 HTA GROUP 17/22 REGS BD02 BON USD N