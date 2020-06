FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 16.06.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 16.06.2020.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

REPA XFRA US76026T2050 REPSOL S.A. EO 1 ADR 1

ODDB XFRA JE00B3DCF752 ATRIUM EUROPE.R.E.

REP XFRA ES0173516115 REPSOL S.A. INH. EO 1

7PN1 XFRA SE0013108867 PAYNOVA AB O.N.

PHBN XFRA CH0012549785 SONOVA HLDG AG NA.SF 0,05

6CI XFRA KYG2140A1076 CIFI HLDGS GRP CO.HD -,10

43W3 XFRA CA36116V1067 FUSE COBALT INC.

PXH XFRA FR0011950641 PIXIUM VISION SA EO -,06

