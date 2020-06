Absoluter Geheimtipp im Silbersektor!: Schon wieder TOP-NEWS von dieser Firma! Neue Silber-Funde mit hohen Graden sorgen für Kurs-Phantasie! Hier entsteht was Großes! Dieses Silber-Schnäppchen jetzt noch billig ins Depot legen!

Anzeige / Werbung

SCHON WIEDER eine neue TOP-MELDUNG +++ Hannan Metals entdeckt weitere herausragende Kupfer-Silber-Vorkommen +++ Massive Ausweitung der bisherigen Zone

Die Standartmärkte haben sich zuletzt völlig von den negativen Vorgaben der Wirtschaft entkoppelt und kannten nur eine Richtung! Inzwischen realisieren die meisten Investoren, dass es so nicht weitergehen wird und suchen alternative Anlagen. Folgerichtig sind die Börsen seit ein paar Tagen extrem volatil!

Es ist zunehmend eine Flucht in sichere Häfen zu beobachten. Ganz oben auf der Kaufliste institutioneller Anleger stehen dabei Edelmetall- und Rohstoffaktien, da diese einerseits als Krisenwährung gelten und andererseits im Zuge der Gelddruckorgie der globalen Notenbanken zugleich als Inflationsschutz dienen. Nach Jahren in der Belanglosigkeit steht hier ein massiver Bullenmarkt vor der Tür!

Dieser kann durchaus viele Monate, ja Jahre andauern. Die meisten Gold- und Silberaktien sorgen bereits für hohe Gewinne in den Depots, doch glauben Sie uns: Das ist erst der Anfang! Wer sich noch an die Jahre 2004 bis 2008 erinnert, weiß wovon wir sprechen! Der Sektor hat noch viele 100% Kurssteigerung vor sich! Die Minenaktien sind historisch immer noch nahe am Tief!

All dies spielt unserem Silber/Kupfer Favoriten Hannan Metals (ISIN: CA4105841064, WKN: A2DJ8Y, CA: HAN) voll in die Karten! Die noch junge Firma verfügt bereits jetzt schon über ein extrem starkes Fundament in Form von herausragend hohen Silber- und Kupfergehalten in seinen Liegenschaften.

NEUE TOP-MELDUNG!!! Hannan liefert derzeit fast jede Woche HAMMER-NEWS ab!

Gestern konnte das Unternehmen mit seinem Flaggschiff San Martin-Projekt in Peru erneut nachlegen und meldete nachbörslich und eine weitere Silber-Kupfer Zone entdeckt!

Hier geht's zur aktuellen Pressemitteilung: https://www.wallstreet-online.de/nachricht/12626241-hannan-kupfer-silber-zone-kilometer-entfernt-bekannten-mineralisierung-san-martin-projekt-peru

Nach einer mustergültigen Konsolidierung des ersten Kursanstiegs dürfte der nächste Kursprung nun unmittelbar bevorstehen! Sichern Sie sich zügig weitere Aktien, um von der aktuellen Meldung in vollem Ausmaß zu profitieren, bevor die Anleger in Übersee zuschlagen können!

NEUE HIGHGRADE-ZONE GEFUNDEN! Ausweitung der bisher bekannten Silber- und Kupfermineralisierungszone deckt ein weiteres hochgradiges Vorkommen auf und verspricht noch deutlich höhere Gehalte!!!

Hannan Metals (ISIN: CA4105841064, WKN: A2DJ8Y, CA: HAN) berichtete heute nachbörslich von einer neuen Kupfer-Silber-Entdeckung, die sich 2 Kilometer südlich der bekannten Mineralisierung bei Hannan's 100%iger Sacanche-Bergbaukonzession (siehe Grafik) befindet. Sacanche ist Teil von Hannan's Sediment-Kupfer-Silber-Projekt im San Martin-Becken, das sich über 120 Kilometer entlang der Vorlandregion der östlichen Anden in Peru erstreckt.

Quelle: Hannan Metals

2 Kilometer südlich von den bisherigen Silber- und Kupferfunden wurden nun Ausdehnungen einer weiteren mineralisierten Zone lokalisiert, in denen bis zu 4,4% Kupfer und 61 g / t Silber gefunden wurden!

Das Vorkommen wächst und wächst immer weiter! Jede Meldung ein Treffer!

Zum Vergleich, damit Sie auch richtig einschätzen können, um welch sensationelle Entdeckungen es sich hierbei erneut handelt: Die polnischen Minen des weltgrößten Silberproduzenten KGHM, die zugleich auch den sechstgrößten Kupferbergbau der Welt beheimatet, produzierten im Jahr 2018 rund 30 Mio. Tonnen Erz mit einem Gehalt von "nur" 1,49% Kupfer und 48,6 g / t Silber.

Setzen Sie das bitte in Relation zu den Gehalten von Hannan Metals (ISIN: CA4105841064, WKN: A2DJ8Y, CA: HAN) und Sie erkennen schnell das riesige Potenzial!

Quelle: Hannan Metals

Identische Mineralisierung wie bei einer der größten globalen Silber-Kupfer-Lagerstätte weltweit macht Hannan so interessant!

Um hier Klartext zu reden, dass es sich bei den Liegenschaften und Funden von Hannan Metals nicht um irgendwelche vagen Hoffnungen handelt, wie dies sonst bei vielen Explorern der Fall ist:

Geologisch betrachtet weisen Hannan's Sediment-Kupfer-Silber-Lagerstätten nahezu perfekte Analogien in der Mineralisierungsstruktur zu den gerade schon erwähnten gigantischen Kupferschiefer-Lagerstätten der polnischen KGHM Polska Miedz in Osteuropa auf.

In den drei Kupfer-Silber-Minen von KGHM in Polen - Lubin, Rudna und Polkowice-Sieroszowice - wurden allein im Jahr 2019 rund 40,2 Millionen Unzen Silber produziert und somit fast doppelt so viel wie die Produktion von Penasquito (Mexiko: 22,7 Millionen Unzen) und die 19,3 Millionen Unzen von Dukat (Russland) als die beiden nächstgrößten Silberproduzenten! Die Reserven von KGHM belaufen sich auf 23,7 Millionen Tonnen Kupfer und 1,4 Milliarden Unzen Silber!!!

Und wenn das noch nicht genug ist:

Die Lagerstätten-Struktur von Hannan Metals ist ebenfalls hochgradig geologisch vergleichbar mit dem afrikanischen Kupfergürtel südlich der Sahara, einem der größten Kupfer-Distrikte der Welt, in dem sich mehr als ein Zehntel der weltweiten Kupfervorkommen befinden.

Und jetzt zählen wir mal 1 und 1 zusammen:

KGHM weist eine Marktkapitalisierung von rund 4 Mrd. Euro auf! Mit gerade mal 18 Millionen Euro Marktkapitalisierung von Hannan Metals wäre das aktuell schon die Mutter aller Schnäppchen für jede Firma, die ihre eigenen Silber- und Kupfervorkommen um ein extrem aussichtsreiches Territorium ausweiten will!

Auch die angrenzenden Nachbarn, allen voran Star-Geologe Keith Barron, Entdecker der Fruta del Norte-Mine (jetzt Lundin Gold), erkannten das gewaltige Potential diese neuen Silber-Distrikts und haben sich soviel Land gesichert, wie nur möglich war!

Hannan Metals (ISIN: CA4105841064, WKN: A2DJ8Y, CA:HAN) dürfte unseres Erachtens schneller in den Fokus der Big Boys des Minensektors rücken, als viele es sich überhaupt vorstellen können! Natürlich befindet sich die Firma noch im Frühstadium der Exploration und muss erst entsprechende Ressourcen ausweisen. Aber genau das macht die Aktie ja so interessant - denn jedes neue Bohrloch kann den Kurs explodieren lassen! Und davon wird es zukünftig eine ganze Reihe geben! Die noch niedrige Börsenbewertung kann mutige Investoren zu Millionären machen!

Achten Sie auf die handelnden Personen - da scheint sich etwas Großes anzubahnen!!!

Wenn Sie nun noch berücksichtigen, welche Hochkaliber der Minenbranche sich bei Hannan Metals (ISIN: CA4105841064, WKN: A2DJ8Y, CA: HAN) zusammengefunden haben, sollten die Alarmglocken bei Ihnen erst recht schrillen!

Ciara Talbot ist derzeit nichts Geringeres als Vice President Exploration des Minen-Giganten Lundin Mining Corporation mit einer Marktkapitalisierung von 4,5 Mrd. Dollar. Mit über 20 Jahren internationaler Erfahrung in allen Phasen der Mineralexploration war sie u.a. auch in leitender technischer Funktion bei BHP Billiton tätig! Wenn man jetzt 1 und 1 zusammenzählt, dürfte es nicht schwer zu erraten sein, dass die Wege und Telefondrähte sowohl zu Lundin Mining als auch zu BHP Billiton ab sofort sehr kurz sein werden, sofern sich die bisherigen Funde bestätigen! Und keiner wird von nun an einen besseren Einblick haben als Ciara Talbot, die solch eine Position nicht einnehmen würde, ohne einen großen wirtschaftlichen Nutzen darin zu sehen!

Der CEO Michael Hudson ist zugleich der Gründer von Mawson Resources, einem weiteren von uns vorgestellten Top-Performern im Goldsektor. Schauen Sie sich einfach den Chart von Mawson an und Sie haben eine Vorahnung, wie es auch mit Hannan Metals weitergehen kann. Michael Hudson hat in den letzten 26 Jahren weltweit Mineralexplorationsunternehmen entwickelt und finanziert, er weist einen hervorragenden Track Record auf und gilt mittlerweile als Legende im Minensektor.

Und Geologen-Superhirn Quinton Hennigh hat als geologischer Berater von Hannan Metals das Projekt bereits in den höchsten Tönen geadelt! Er ist zugleich der Entdecker und CEO der 600 Millionen Dollar schweren Novo Resources und ein international anerkannter Wirtschaftsgeologe mit über 25 Jahren Explorationserfahrung und Fachwissen bei großen Goldminenunternehmen wie der Homestake Mining Company, der Newcrest Mining Limited und der Newmont Mining Corporation!

Stellen Sie sich selbst die Frage: würden diese Koryphäen, denen die Minenwelt offensteht und die nahezu freie Wahl haben, wo sie tätig werden möchten, sich bei Hannan Metals engagieren? Wohl kaum, außer sie sind felsenfest davon überzeugt, dass hier etwas ganz Großes entstehen wird!

Warum uns Hannan Metals (WKN: A2DJ8Y) so gut gefällt, wird aus den Investment-Highlights klar:

Riesiges Explorationsgebiet auf mehr als 656 km² Fläche mit 87 Bergbaukonzessionen

Analoge Mineralisierung zur größten Silberfördermine der Welt sowie einer der größten globalen Kupfer-Lagerstätten (afrikanischer Kupfergürtel)

First Mover Vorteil in einem neuen Silber-Distrikt in Peru

Minen-Legenden Quinton Hennigh und Erfolgs CEO Michael Hudson an Bord

Exzellente geologische Lage des Explorationsprojekts in der sehr bergbaufreundlicher Region Peru

Top Infrastruktur

Bereits erste hochgradige Probeentnahmen vorhanden

Große Teile des Explorationsgebietes sind noch unerforscht

Hannan Metals ist später ein erstklassiges Highgrade Übernahmeziel

Bewährtes und erfahrenes Management-Team mit großer Expertise in Peru in exzellenten Kontakten zu den Big Boys der Minenindustrie

Potential zur Hebung von riesigen Kupfer und Silbervorkommen

Zusätzliche Zink-Blei Vorkommen geortet

Fazit:

Bei Hannan Metals (ISIN: CA4105841064, WKN: A2DJ8Y) geht es weiter Schlag auf Schlag und wir fühlen uns in unserer Meinung voll und ganz bestätigt, dass dies eines der wohl aktuell heißesten Explorer-Aktien im Silber-Kupfersektor ist! Die derzeitige mustergültige Kurskonsolidierung dürfte nach dem ersten starken Anstieg nun kurz vor dem Abschluss stehen und die Aktie bald schon in Höhen schicken!

Die kontinuierlich anziehenden Handelsvolumina in der Aktie sind zudem ein weiteres Indiz dafür, dass sich das sog. Smart Money versucht unbemerkt in der Aktie zu positionieren. Schauen Sie nicht nur zu wie sich das Big Money positioniert sondern agieren Sie selbst!

Wir halten Sie weiterhin auf dem Laufenden bei dieser extrem spannenden Story, die unseres Erachtens immer noch in den Kinderschuhen steckt. In Kürze werden wir zudem von einem Interview mit dem CEO berichten!

